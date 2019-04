Salva Roma: Marattin, Salvini ridicolo

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Sul Salva-Roma Salvini sta andando oltre il ridicolo. L'accollo allo Stato dei debiti di Roma lo fece la Lega nel 2010, di cosa accidenti sta parlando? Questa vicenda non ha nulla a che vedere con la pessima amministrazione di Virginia Raggi e tutti i danni che sta facendo a Roma". Così Luigi Marattin, capogruppo Dem in commissione Bilancio alla Camera. "Né ha a che vedere con l'acume finanziario di Laura Castelli al Mef. Si tratta di una norma proposta dal Commissario straordinario, che fu tra l'altro nominato dal governo Pd nel 2017. Ed è una soluzione tecnica intelligente che - se confermata nel Cdm di oggi così come dalle bozze - non aggrava di un euro il bilancio statale. Salvini - conclude - sta usando questa vicenda per giochetti politici stile prima Repubblica".