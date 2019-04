Raggi, presto apre corridoio Laurentina

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Siamo alle battute finali per l'apertura del Corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta, la corsia riservata e protetta dedicata al trasporto pubblico nella zona sud di Roma. Atac ha concluso i corsi di formazione per 35 autisti che guideranno i filobus. Nuovo personale qualificato che presto entrerà in servizio su questi mezzi". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "I filovieri hanno seguito lezioni pratiche e teoriche - spiega - prendendo confidenza con apparecchiature e sistemi diversi da quelli di un normale autobus. Il tutto per garantire la sicurezza sui mezzi che percorreranno il Corridoio.

Un'infrastruttura importante per il quadrante sud della nostra città, un cantiere fermo da anni che abbiamo sbloccato per dare a residenti e cittadini un collegamento rapido con la metro e il resto della città. Una volta conclusi i collaudi, il Corridoio sarà al servizio del territorio: un tragitto di 11 chilometri andata-ritorno percorso dai filobus, senza più attese o ingorghi", conclude.