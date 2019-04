Spalletti sceglie Lautaro, Icardi fuori

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Luciano Spalletti ha scelto Lautaro Martinez: Mauro Icardi, contro la Roma a San Siro in quello che potrebbe essere uno spareggio Champions, si accomoderà in panchina. L'ex capitano, per la prima volta da quando è tornato a giocare, deve quindi lasciare il posto da titolare al giovane connazionale.

Assente anche un altro dei giocatori più attesi della partita: l'ex nerazzurro Nicolò Zaniolo. Ranieri gli preferisce Under, al fianco di Pellegrini ed El Shaarawy, dietro a Dzeko unica punta.