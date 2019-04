Roma:sindacati, sos rifiuti per le feste

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "La situazione sul fronte della raccolta rifiuti a Roma per Pasqua e Pasquetta non si prospetta più critica delle precedenti festività. C'è invece grande preoccupazione per quello che potrà accadere dal 25 aprile e quindi nel mese di maggio, un mese con alta produzione di rifiuti anche per il maggiore turismo, in quanto gli impianti privati che trattano parte dei rifiuti di Roma andranno in manutenzione accogliendone di meno e Ama non ha ancora una soluzione alternativa definita". Lo afferma il segretario della Fp Cgil di Roma e Lazio Natale Di Cola.