Investito da auto a Roma, muore 51enne

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Investimento mortale nella notte a Roma. E' accaduto intorno all'una in via Ostiense, nei pressi del civico 170. Un'auto guidata da una donna di 33 anni ha travolto un pedone, un uomo di 51 anni. Il personale medico del 118 giunto sul posto ha avviato le procedure di rianimazione ma l'uomo è deceduto prima del trasporto in ospedale. La conducente della macchina, sotto shock, è stata accompagnata in ospedale per gli esami tossicologici di rito, risultati negativi. Sul posto per i rilievi gli agenti Gruppo X Mare della polizia locale. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell' incidente.