Baroni:"Frosinone non guarda classifica"

(ANSA) - CAGLIARI, 20 APR - Il Frosinone è quasi spacciato, ma Marco Baroni chiede di non mollare. "Non dobbiamo guardare la classifica, ma portare in ogni partita lo spirito che abbiamo visto anche oggi. Lo dobbiamo fare per tutti: noi ci proviamo e poi vediamo quello che succede", dice l'allenatore dei ciociari.

Baroni è comunque soddisfatto della partita di oggi. "La squadra ha disputato un buon match e creato occasioni nitide. Nel cross loro erano meno pericolosi, siamo stati ingenui, inquinando una prestazione positiva. Nel finale non abbiamo sfruttato bene le quattro punte e la superiorità numerica".