Rogo in rimessaggio camper a Roma

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Incendio in un rimessaggio di camper in via del Corvio 117, in zona Borgata Finocchio, alla periferia di Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto di autobotte. Ad andare a fuoco alcuni camper che si trovavano nel deposito. Al momento non si registrano feriti.