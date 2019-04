M5S,stop Lega su debito regalo a banche

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "La Lega vuole stoppare il "Salva-Italia" e regalare 2,5 miliardi di euro alle banche pur di attaccare Roma e il M5S. Ha gettato la maschera. Grazie all'amministrazione Raggi e del M5S abbiamo trasformato 'Roma Ladrona' in una città che tiene finalmente i conti in ordine. Ma si vede che a loro non interessano i conti in ordine ma solo fare polemica per speculare sulle elezioni". Lo dichiara il capogruppo M5S in Campidoglio Giuliano Pacetti.