Cucchi: depistaggi, udienza gup 21/5

(ANSA) - ROMA, 19 APR - E' fissata per il prossimo 21 maggio l'udienza preliminare del filone dell'indagine sui depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano Cucchi che vede imputati otto carabinieri, tra cui anche alcuni alti ufficiale. Nel procedimento davanti al gup Antonella Minunni, sono indicate come parti offese l'Arma dei carabinieri, i famigliari del geometra morto il 22 ottobre del 2009, il supertestimone Riccardo Casamassima le cui dichiarazioni hanno consentito alla Procura di Roma di riaprire le indagini sugli autori del pestaggio e tre agenti della polizia penitenziaria imputati nel primo processo ma assolti nei tre gradi di giudizio. A rischiare il rinvio a giudizio, per reati che vanno dal falso al favoreggiamento, tra gli altri il generale Alessandro Casarsa (all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma) e il colonnello Lorenzo Sabatino, già responsabile del Nucleo operativo.