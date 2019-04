Ranieri:Futuro Roma dipende da Champions

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Non sta a me dire se la Roma può offrire un progetto convincente all'allenatore della prossima stagione. So cosa devo fare io: cercare di portare la 'mia' squadra il più in alto possibile. Non sono io che stabilisco i programmi futuri". Così Claudio Ranieri, in vista della sfida contro l'Inter. "Noi tecnici siamo sempre gli ultimi a sapere le cose - sottolinea -. Io penso a fare il mio per quest'anno, poi dipende da quello che vorrà fare il presidente, e da quello che succederà a fine campionato, perché tutti sanno che una cosa è arrivare in Champions e un'altra è non arrivarci".