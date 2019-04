Under, battiamo Inter per la Champions

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Dobbiamo solo pensare a un obiettivo ora: vincere contro l'Inter. Vogliamo qualificarci in Champions, una squadra come la Roma deve sempre qualificarsi in Champions.

Credo che ci riusciremo. In Italia ci sono tante brave squadre e noi siamo tra quelle, dobbiamo farcela". Così Cengiz Under sulla corsa della Roma all'Europa nobile. La squadra giallorossa è in cerca di continuità in questa parte finale di stagione soprattutto dopo aver alternato in campionato buone prestazioni a improvvisi blackout. "Abbiamo sbagliato le partite apparentemente più facili e quelli sono tutti punti persi - ha ricordato l'esterno turco intervistato dal sito del club - Le ragioni non le conosco, forse ci è mancata la concentrazione, ma certe sfide dovevamo vincerle. Ora, però, da due settimane abbiamo iniziato a giocare meglio con mister Ranieri, abbiamo vinto due partite consecutive e dobbiamo continuare così. Ho grande fiducia nei miei mezzi e in quelli della squadra. Adesso sto bene. Spero di giocare tutte le partite".