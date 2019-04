Offensiva della Lega,Roma non merita ciò

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Continua l'offensiva della Lega su Roma. "Ai romani sono tenuto a garantire più poliziotti, sgomberi di palazzi occupati, faccio tutto il possibile per la sicurezza. Ma è una città pulita, organizzata, che funziona, con strade senza buche? Non mi sembra. Spero che tutti facciano il loro, Roma è stupenda e non merita la situazione in cui versa", ha detto oggi Matteo Salvini. "E' sotto gli occhi di tutti la situazione", ha aggiunto il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio. "L'impegno che ha messo la sindaca Raggi per Roma è importante: è stata riportata la legalità ed i conti sono stati messi in ordine, ma sul tema dei rifiuti ci sono difficoltà oggettive che non si risolvono da un giorno all'altro, tanto più che la Procura sta indagando", ha aggiunto il ministro Giulia Grillo a difesa della sindaca.