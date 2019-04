Coldiretti, con ponte boom agriturismi

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il lungo ponte di fine aprile spinge gli agriturismi verso numeri da record. Secondo una stima della Coldiretti Lazio, basata sul numero di prenotazioni delle aziende di Campagna Amica, quest'anno si registrerà rispetto al 2018 un incremento di presenze del 25% per un totale di circa 42mila visitatori a Pasqua e nei giorni successivi nelle 1.253 strutture ricettive del Lazio. "Saper coniugare prodotti di qualità, a km zero e biologici, preparati dagli agrichef, con un'offerta di servizi sempre più ampia e con attività ricreative e culturali - afferma David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio - è la formula vincente degli agriturismi che puntano su ambienti accoglienti e all'aria aperta, lontani dal traffico e dallo smog delle città, dove poter riscoprire gli autentici sapori contadini". Secondo un'indagine Coldiretti/Ixè l'agriturismo è apprezzato anche per gli acquisti dei souvenir alimentari con 7 turisti su 10 (71%) nel Belpaese che comprano prodotti locali a km zero direttamente dai produttori.