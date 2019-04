Buschini nuovo presidente consiglio Lazio

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Mauro Buschini è il nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio. Il capogruppo Pd è stato eletto alla quarta votazione con 26 voti, uno in meno dunque dei 27 della somma di centrosinistra e 'Patto d'Aula': una scheda è stata annullata. Il centrodestra non ha partecipato alla votazione uscendo dall'Aula mentre il M5s ha votato per Devid Porrello (9 voti, c'è una consigliera assente). Buschini, 41 anni, originario di Alatri (Frosinone), succede al dem Daniele Leodori, che si è dimesso dall'incarico per entrare nella giunta di Nicola Zingaretti come vicepresidente al posto di Massimiliano Smeriglio, candidato alle Europee. "Sarò un presidente garante, arbitro assoluto, imparziale nell' organizzazione e nella gestione di quest'Aula, facendo del dialogo, del rispetto delle posizioni altrui, del confronto tra idee differenti, la via maestra", ha detto Buschini.