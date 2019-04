Milan, coopereremo con Procura Figc

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Il Milan "intende cooperare con la Procura affinché il percorso investigativo venga portato a compimento, nella certezza che il suo esito non sarà in alcun modo condizionato dalle dichiarazioni rilasciate in queste ore".

Lo afferma una nota del Milan, che "prende atto" dei provvedimenti del giudice sportivo e della decisione di rimandare alla Procura il caso Kessie-Bakayoko, "episodio - sottolinea la società - su cui si è focalizzata una forte attenzione mediatica a discapito degli altri avvenuti nel corso della serata".