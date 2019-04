Atac, a marzo ricavi ticket +4,4%

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Anche a marzo 2019 Atac conferma il trend positivo delle vendite di titoli di viaggio con dati in netto miglioramento rispetto a quelli registrati a marzo 2018.

L'andamento favorevole si conferma anche su base trimestrale".

Lo comunica l'Atac in una nota. "Complessivamente, fra gennaio e marzo del 2019 i ricavi sono cresciuti del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. A marzo 2019 i ricavi da titoli di viaggio hanno sfiorato i 24 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto a marzo 2018. Al risultato positivo di marzo hanno contribuito anche l'andamento dei titoli venduti attraverso il servizio BPiù, triplicati rispetto a marzo 2018 (+200%) e quello dei titoli rete Atac Roma Transport Pass. Buoni risultati anche per gli abbonamenti mensili (+2,9%) e soprattutto per quelli annuali (+5,8%)", spiega Atac. Buon andamento anche per gli abbonamenti annuali, i cui ricavi sono cresciuti del 5,7% rispetto al primo trimestre 2018.