Gravina:A S.Siro gesto indegno,da punire

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Quanto è accaduto a San Siro è un gesto irriguardoso e, come ha detto anche il sottosegretario Giorgetti, indegno, che va punito, denunciato e valutato secondo le violazioni delle norme, dei principi etici e morali all'interno del nostro mondo". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando a GR Parlamento del caso Bakayoko-Kessié, che hanno esibito come 'scalpo' la maglia di Acerbi ai propri tifosi dopo Milan-Lazio di domenica scorsa. "Ci sono state punzecchiature sui social e, come ha detto Gattuso, ci vorrebbero un po' meno social, ma anche un po' più di lavoro, dedicarsi alla vita di preparazione alle partite - ha aggiunto Gravina -. Dando la maglia, e stringendo la maglia a questi calciatori, Acerbi ha dimostrato di voler chiudere ogni polemica: esibire la maglia come uno scalpo credo che generi - al di là del gesto indegno - qualche reazione antipatica che noi dobbiamo prevenire".