Roma:Salvini,gente mi chiede fare presto

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Non occorre uno scienziato per portare via la mondezza, svuotare i cestini, evitare i gabbiani stile avvoltoi. Io ho invitato la gente a votare la Raggi ma ora quando la gente mi vede dice: fate presto". Così Matteo Salvini torna a parlare della situazione della Capitale. "Ieri il sindaco di Roma c'è rimasta male ma bisogna avere le spalle larghe: se si vuole fare il sindaco o il ministro, o l'assessore si deve capire cosa si è in grado di fare", ha detto ancora Salvini che aggiunge "ieri c'è stata la gara di Formula E...

probabilmente l'unico momento in cui le macchine giravano per Roma senza fermarsi". "Nessun regalo milionario per coprire amministratori incapaci. Migliaia di altri Comuni italiani hanno gli stessi problemi e identici diritti. Roma è una città bellissima da troppo tempo trascurata e abbandonata: chi ha sbagliato paghi!", rincarano in una nota Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo della Lega in Senato ed alla Camera.