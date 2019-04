Salvini a Raggi, Roma mai così sporca

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Roma non è mai stata così sporca, così ferma, così trascurata, caotica e disorganizzata. Colpa di Salvini, o colpa di un sindaco 5Stelle (per cui avevo perfino invitato a votare) che in questi anni non ha combinato niente? Il giudizio lo lascio dare ai Romani, io lavoro per dare un futuro migliore a questa splendida città". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, replica a Virginia Raggi.