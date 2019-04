Rebibbia, al via torneo di calcio

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Detenuti e agenti di custodia, magistrati e 'operatori della notte' in campo a Rebibbia per il triangolare di calcio 'Confronti senza barriere' promosso dalla Casa circondariale e organizzato dalle associazioni Gruppo Idee e Love Cup. A fare il tifo stamani al campo esterno di Rebibbia, il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Cangemi, il direttore di Rebibbia Nuovo Complesso Rossella Santoro, il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia e il comandante degli agenti di Polizia penitenziaria Luigi Ardini. In campo, la Nazionale Rebibbia, formata da detenuti e agenti di polizia penitenziaria allenati dal sostituto Commissario coordinatore polizia penitenziaria Luigi Giannelli; magistrati e avvocati della Rappresentativa Magistrati Italiani, guidata dal presidente Luca Palamara, e la Love Cup, con in squadra dj, proprietari di locali e forze dell'ordine. "Per la manutenzione del campo di calcio di Rebibbia solleciterò un intervento", ha detto Cangemi.