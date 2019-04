Colosseo: rinnovato l'impianto luci

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Al via un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione interno ed esterno del Colosseo da parte di Acea. Quattro squadre di tecnici specializzati hanno lavorato di notte, per non compromettere la fruibilità del monumento da parte dei turisti, ispezionando tutti i proiettori presenti, 298, e sostituendone complessivamente 120. In particolare, sul primo ordine le attività di ripristino dell'impianto sono state effettuate con l'uso di appositi macchinari, suddividendo progressivamente le aree di intervento e hanno portato alla riaccensione di 65 proiettori. Sul secondo ordine, sui fari posti in prossimità delle arcate, le lavorazioni sono state effettuate sia dall'interno del Monumento sia in parte anche dall'esterno, attraverso l'uso di autoscale per un totale di 34 proiettori riaccesi. Infine, sul terzo ordine sono stati riaccesi dall'interno del Monumento 21 proiettori. I lavori sono terminati da pochi giorni e da stasera il Colosseo splende di nuova luce.