Abusi su allieve durante lezioni di chitarra, arrestato

Agli arresti domiciliari a Roma un uomo di 47 anni accusato di abusi su giovani allieve durante le lezioni di chitarra che si svolgevano nelle loro abitazioni. Sono tre al momento i casi accertati: le vittime sono tre bambine di circa 10 anni di età. Le indagini della squadra mobile, durate alcuni mesi, sono scattate in seguito alla denuncia dei genitori di una delle bambine che avrebbe raccontato quello che accadeva durante le lezioni. Secondo quanto si è appreso, il 47 enne che abita in zona Garbatella era un "insospettabile" e riusciva a instaurare a conquistare la fiducia dei genitori. Le indagini ora vanno avanti per accertare se ci siano altri minori coinvolti.

Gli agenti della Squadra Mobile, al termine di un'indagine coordinata dal Gruppo Antiviolenza della Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del musicista romano. Le minorenni, ascoltate dal personale della IV Sezione della Squadra Mobile, avrebbero confermato gli abusi del maestro durante le lezioni.

L'uomo, che si trova ora ai domiciliari, avrebbe cercato poi di proseguire anche dopo l'interruzione delle lezioni da parte dei genitori, tentando di fissare nuovi incontri con i suoi giovani allievi.