Clochard muore in strada, ipotesi malore

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Un uomo, presumibilmente senza fissa dimora, è stato trovato morto in strada al centro storico di Roma. A dare l'allarme una pattuglia della polizia locale del Gruppo Trevi che ha visto l'uomo a terra in piazza Cairoli, nei pressi di Largo Argentina, intorno alle 13.30. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Si ipotizza un malore. L'uomo, di circa 35 anni, non è stato ancora identificato.