Torna Festival del Verde e del Paesaggio

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Torna a Roma il Festival del Verde e del Paesaggio che, come tradizione, si svolgerà nel giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica dal 10 al 12 maggio. Giunta alla IX edizione la rassegna quest'anno avrà come tema il Respiro e affronterà "il verde" non come semplice hobby, ma come un vero e proprio stile di vita: concorsi, giardini temporanei, vivai botanici, design, architettura, conferenze e workshop esploreranno la relazione tra uomo, natura e città perché il Verde - assicurano gli organizzatori 'Altri paesaggi' e Fondazione Musica per Roma - non è un lusso ma un bisogno primario. Molte le installazioni come "Il bagno nella foresta": una fontana d'aria, installazione climatico-paesaggistica firmata dal collettivo breathe.earth.collective in collaborazione con Austria Turismo dove regnano profumi di pino cembro, muschi e licheni. Ed ancora: la passeggiata nella "Prateria urbana" fatta di erbacee pioniere a bassissimo impatto manutentivo e idrico.