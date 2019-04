Raggi, nessun euro debito su italiani

(ANSA) - ROMA, 9 APR -"Nessun euro del debito di Roma verrà posto a carico degli italiani. Semplicemente lo Stato rinegozierà i mutui con le banche ottenendo tassi di interessi più bassi. In questo modo i romani avranno 2,5 miliardi di euro in più da investire e, soprattutto, dal 2021 vedranno in busta paga una netta riduzione dell'Irpef. Insomma, quelli di prima mettevano le mani in tasca agli italiani e ai romani, noi gli restituiamo i soldi". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi parlando dell'operazione sul debito storico di Roma, annunciata la scorsa settimana con il viceministro dell'Economia Laura Castelli, che permetterà di chiudere la gestione commissariale.