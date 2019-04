Malagò, su calendari qualcosa non quadra

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Sulla decisione della Lega di A di far terminare il campionato 2019/20 il 24 maggio "anche io sono rimasto stupito: c'è qualcosa che non quadra e magari c'è una stata mancanza di corretta comunicazione". A sostenerlo è il presidente del Coni, Giovanni Malagò, preoccupato soprattutto della scadenza di consegna dello stadio Olimpico di Roma in vista della gara inaugurale degli Europei itineranti del 2020.

"Quel che è sicuro è che noi non possiamo permetterci di trasgredire l'impegno contrattuale sottoscritto con la Uefa per la consegna dello stadio - ha precisato a margine di un evento a Roma - Se si trovano soluzioni diverse (per il campionato, ndr) non è competenza mia, ma non facciamo scherzi: a livello internazionale gli impegni sono sacri e la credibilità parte dal loro rispetto".