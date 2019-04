Golf: 80/o campionato Nazionale al via

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Domani scatta l'80/a edizione del Campionato Nazionale Open Dailies Total 1, il più antico torneo di golf italiano. A Sutri (Viterbo) il Team di Federico Zucchetti, Michele Berardi, Ouen Den De Simone e Irene Biroli, ha vinto la Pro-Am d'apertura della rassegna.

Grande attesa per Matteo Manassero, tra i big del torneo.

"Sono passati dieci anni - le dichiarazioni alla vigilia dell'azzurro - da quando ho giocato l'ultima volta, in occasione dei Campionati Nazionali medal, su questo tracciato che mi piace moltissimo".

Venerdì scenderanno in campo anche le Ladies per la prima edizione show del torneo, con Diana Luna e Stefania Croce tra le favorite.