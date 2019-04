Frosinone con maglie per Giornata Salute

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Domenica prossima, in occasione del match interno contro l'Inter, il Frosinone indosserà sulle proprie maglie il logo della 'Giornata Mondiale per la Tutela della Salute nello Sport', indetta dalla Fondazione Fioravante Polito. Lo fa sapere il club ciociaro aggiungendo che comparirà anche il logo del 'Passaporto Ematico', emblema della Fondazione del presidente Davide Polito per la obbligatorietà dei controlli ematici ai fini del rilascio dell'idoneità sportiva per gli sportivi, agonisti e non, a partire dai 6 anni di età.

L'iniziativa è stata voluta dal presidente Stirpe e da Salvatore Gualtieri, che hanno sposato con grande convinzione la battaglia della Fondazione Fioravante Polito per il "Passaporto Ematico intitolato ad Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani.