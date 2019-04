Sharm a prezzo scontato, ma è una truffa

(ANSA) - MATERA, 8 APR - Una donna di 36 anni, agente di viaggio in provincia di Roma, con precedenti di polizia, è stata denunciata dai Carabinieri, a Matera, con l'accusa di truffa.

La donna si è fatta dare 500 euro da una ragazza di Matera che voleva andare in vacanza a Sharm el-Scheikh, in Egitto.