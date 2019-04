Rizzoli, da rigore mani a Torino e Roma

(ANSA) - MILANO, 8 APR - "Le indicazioni internazionali propendono per la punibilità di entrambi". Il designatore Nicola Rizzoli ha inquadrato così gli episodi più discussi dell'ultimo turno di campionato, il tocco di mano di Alex Sandro non punito da Fabbri in Juventus-Milan e quello di Locatelli del Sassuolo, sanzionato col rigore per la Lazio. Rizzoli ha chiarito che un rimpallo non esclude il fallo di mano: "Concetto vecchio. Se l'intenzione è impattare la palla col corpo e il braccio è largo, poco conta che rimpalli su un'altra parte del corpo".