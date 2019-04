Milan: Gattuso "Con la Lazio una finale"

(ANSA) - MILANO, 8 APR - "Gli errori ci stanno. Sicuramente da un po' di tempo qualcosa ci sta penalizzando però non ci deve essere nessun alibi per me e i miei giocatori. La partita con la Juventus è stata giocata bene, qualche episodio non ci è andato nel verso giusto. Però bisogna guardare avanti". Rino Gattuso si mette alle spalle il ko di Torino, e si concentra sullo scontro diretto per la Champions contro la Lazio, sabato a S.Siro: "Sarà una partita fondamentale, una finale da vincere se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo". "Piatek sta facendo bene, spero che possa levare il record a Ronaldo. Ma l'importante è che funzioni e giri tutta la squadra - ha detto Gattuso a Milan Tv -. Abbiamo fatto un punto in quattro partite ma anche gli altri hanno rallentato. Della partita con la Juventus devono restarci tante cose positive. Dopo un po' di tempo abbiamo fatto una prestazione molto, molto buona. Mancano sette partite e ci stiamo giocando qualcosa di importante. Dobbiamo tornare a fare le cose con entusiasmo, con voglia".