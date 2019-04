Mafie: inaugurata sede 'Avviso Pubblico'

(ANSA) - ROMA, 5 APR -'Avviso pubblico', l'associazione degli enti locali impegnati per la cultura della legalità, ha una nuova sede nel centro di Roma: a inaugurarla stamattina il presidente Roberto Monta', sindaco di Grugliasco (Torino), con il presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma Guglielmo Muntoni e il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti, che si e' fatto mediatore per l'assegnazione dell'immobile. Il locale, in via Nino Bixio 5, nei pressi della Stazione Termini, e' stato sottratto per reati contro la pubblica amministrazione a un dirigente dell'ospedale San Camillo di Roma. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente dell'Osservatorio regionale per la legalita' e la sicurezza Giampiero Cioffredi. Monta' ha ringraziato la Regione e il Tribunale 'che hanno ascoltato la nostra richiesta di avere una sede a Roma, per una associazione che sta crescendo. Un luogo che e' un segno concreto per portare avanti un lavoro per la legalita'.