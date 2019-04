Esplosione in appartamento, donna grave

(ANSA) - ROMA, 5 APR -Esplosione nella notte in un appartamento a Roma. All'interno un'anziana che e' stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. E' accaduto intorno alle 01:45 in un palazzo di via Federico Galeotti, nel quartiere Aurelio. Sul posto la polizia e vigili urbani. Una donna di 86 anni e' stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Danneggiate anche tre auto in sosta davanti al palazzo. La strada e' ancora chiusa.