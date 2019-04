Centro Torre Maura svuotato entro oggi

(ANSA) - ROMA, 5 APR -Si sta svuotando il centro di accoglienza di via dei Codirossoni a Torre Maura, periferia di Roma, teatro di accese proteste dei giorni scorsi. All'interno rimangono gli ultimi 8 nomadi che saranno trasferiti in giornata, poi il centro sarà vuoto. Da stamattina sono già cinque i furgoncini con i rom a bordo partiti dalla struttura.

Nello stesso edificio è presente anche un centro Sprar da cui si accede attraverso un altro ingresso in via dell'Usignolo.