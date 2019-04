Mancini,futuro Zaniolo? Lui deve giocare

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Se è consigliabile per Zaniolo restare alla Roma anche se i giallorossi non dovessero qualificarsi alla prossima Champions League? Non lo so, lui è un bravo giocatore, un ragazzo giovane che deve imparare ancora tanto e deve crescere e migliorare. La cosa più importante per lui è giocare, e giocare sempre come sta facendo adesso". Lo ha dichiarato il ct dell'Italia, Roberto Mancini, a margine di un incontro organizzato dall'Unicef di cui è ambasciatore.