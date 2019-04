Onlus lasciava scappare minori

(ANSA) - ROMA, 3 APR -Denunciavano falsamente l'allontanamento volontario dei minori incassando illecitamente gli 87 euro di quota fissa (30 euro di quota variabile) per ciascun "ospite".

In realtà, lasciavano aperto il cancello della struttura o addirittura, in alcuni casi, spingevano i ragazzi a scappare scavalcando le mura di cinta e mettendoli così a rischio di gravi infortuni. C'è anche questo nelle contestazioni mosse dalla Procura di Roma nei confronti delle 22 persone raggiunte da provvedimento cautelare nell'ambito dell'indagine che coinvolge i vertici della Onlus 'Virtus Italia', centro di primissima accoglienza per minori non accompagnati in zona Villa Spada a Roma. I reati, a seconda delle posizioni, sono di abbandono di minore, falso e frode nelle pubbliche forniture.