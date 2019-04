Al Castello Santa Severa'Terme in fiore'

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Dal 6 al 7 aprile nel Castello di Santa Severa si svolgerà la VI edizione, "Terme in Fiore", la mostra mercato nazionale d'eccellenza, dedicata al giardinaggio e al mondo del vivaismo. L'evento è ospitato dal Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da Laziocrea in collaborazione con Comune di Santa Marinella, Mibac e Coopculture. A "Terme in fiore" parteciperanno produttori di piante insolite e rare, produttori artigianali e alimentari di eccellenza scelti tra i migliori del panorama italiano. Sabato 6 aprile saranno premiati i veterani della Floricoltura di Santa Marinella che con la professionalità hanno reso famosa in Italia e nel mondo la cittadina. La mostra sarà inaugurata alle 9,30 di sabato. Alle 10.30 è in programma la Conferenza sui veterani della Floricoltura e la consegna delle onorificenze. Il prezzo del biglietto è di 5 euro, con la speciale promozione "grandi eventi" si potrà acquistare al prezzo ridotto di 5 euro anche il biglietto di ingresso al complesso monumentale.