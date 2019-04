Tennis, Djokovic sempre n. 1 del mondo

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Il siciliano Marco Cecchinato si conferma il primo degli italiani nella nuova classifica del tennis mondiale: l'atleta di Palermo è stabile al numero 16 (suo best ranking) precedendo proprio Fabio Fognini, 18esimo, che perde una posizione. Confermato al 47esimo posto Andreas Seppi, mentre fa due passi indietro Matteo Berrettini (54°). Due posti in meno anche per Thomas Fabbiano, ora numero 92, mentre appena fuori dalla top-100 Lorenzo Sonego guadagna altre cinque posizioni e sale al numero 101. Il numero uno del mondo è sempre il serbo Novak Djokovic, alla 21ma settimana consecutiva al comando (la 244ma in carriera). Secondo posto per lo spagnolo Rafa Nadal, terzo il tedesco Alexander Zverev. Grazie al successo al torneo di Miami - titolo numero 101 in carriera - risale al quarto posto lo svizzero Roger Federer che scavalca l'austriaco Dominic Thiem.

Stabili il giapponese Kei Nishikori e il sudafricano Kevin Anderson, rispettivamente in sesta e settima posizione.