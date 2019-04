Sport:nuovo direttivo Circolo Magistrati

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Nuove nomine al Circolo sportivo dei Magistrati della Corte dei conti. Alla presidenza è stato riconfermato Massimiliano Atelli, mentre nel Consiglio Direttivo, sono stati eletti: Mario Amore, Paola Briguori, Claudio Carnevali, Gianluca Castiglione, Fabio Celentani, Antonello Colosimo, Benedetta Cossu, Giorgio Di Giorgio, Saverio Galasso, Mauro Nori e Marco Visconti. In particolare sono nuovi ingressi quelli di Di Giorgio, prorettore della Luiss, e Mauro Nori, nei giorni scorsi in corsa per la presidenza all'Inps.

Nel Collegio dei revisori, sono stati eletti Giulia De Franciscis, Roberto Faggi e Lodovico Zocca. Nel Collegio dei probiviri, Mario Bergamo, Stefano Castiglione, e Bruno D'Angelo.