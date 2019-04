Piano alberi, ipotesi sponsor e mecenati

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Prima riunione oggi in Campidoglio del tavolo di lavoro interistituzionale, voluto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi per definire una pianificazione generale del verde urbano ed un piano straordinario di manutenzione e sostituzione degli alberi a Roma. È stato trattato, a quanto si apprende, anche il tema relativo alle risorse finanziarie: tra le ipotesi avanzate anche quella di ricorrere all'aiuto dei privati, ovvero tramite sponsorizzazioni e mecenatismo.

Presenti al tavolo, tra gli altri, rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole e forestali, del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dei Beni culturali, il Soprintendente speciale per l'Archeologia e il Paesaggio di Roma Francesco Prosperetti, la Sovrintendente capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli. Coordinatori del tavolo saranno il vicedirettore generale del Campidoglio Roberto Botta e il direttore del dipartimento Ambiente Marcello Visca. Durante la prima riunione si è stabilito di coinvolgere anche i municipi e le associazioni.