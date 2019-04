Aumentano stranieri a Fiumicino,sono 13%

(ANSA) - FIUMICINO, 01 APR - Sono il 12,8% della popolazione gli stranieri che risiedono nel comune di Fiumicino, 10.495 su una popolazione di 81.517 persone che abitano nelle 14 località che compongono il comune tra le quali Fiumicino, Tragliata, Fregene, Maccarese, Aranova, Torrimpietra e Passoscuro. I romeni sono i più numerosi con 4.965 presenze, seguiti dai cinesi con 695 residenti. Sono i dati aggiornati al 31 dicembre 2018, dell'Ufficio Anagrafe del comune. Si tratta di dato in forte crescita: solo tre anni fa gli stranieri erano 9.879. Gli stranieri arrivano da 122 nazioni differenti. I romeni, in particolare, vivono a Passoscuro, sul litorale, e rappresentano il 20% della popolazione in quel comprensorio. I cinesi, per la metà, invece risiedono per lo più nel quartiere di Parco Leonardo. Tra le provenienze più rappresentate figurano gli indiani (654), bengalesi (561), egiziani (432), polacchi (404), ucraini (350). Ma ci sono, in buon numero, anche filippini, moldavi, bulgari, brasiliani, albanesi, tunisini, marocchini.