(ANSA) - ROMA, 1 APR - Un quartiere vivo che rifiuta l'etichetta del degrado e mostra la ricchezza della sua comunità. Sono gli obiettivi di 'Viva San Lorenzo", il festival della cultura diffusa, promosso dalla "Libera Repubblica di San Lorenzo" dal 4 al 18 aprile. Ad aprirlo sarà Marcello Fonte, palma d'oro a Cannes per Dogman con una performance al Nuovo Cinema Palazzo di piazza dei Sanniti. Oltre trenta le realtà che aderiscono:le librerie indipendenti, gli atelier degli artisti, aperti per l'occasione, le botteghe degli artigiani. Il negozio di dischi, i locali di musica dal vivo, le scuole di fotografia, quelle di ballo. Poi i bar delle piazze, il chiosco del parco giochi, la botteghe dei commercianti e le associazioni culturali e gli spazi sociali. Un calendario di eventi fitto ed eterogeneo: dalla visita guidata agli spazi espositivi del Pastificio Cerere alla serata di "silent disco". E poi concerti, proiezioni, presentazioni di libri. E' prevista la partecipazione degli scrittori Diego De Silva e Wu Ming1, del poeta Valerio Magrelli, del critico Andrea Cortellessa. E poi del visual designer Riccardo Falcinelli, della cantante Jessica Einaudi, del gruppo Le Mura e del cantante Giancane, che suonerà all'Esc nel corso della giornata di FreeInk accompagnato dal fumettista ZeroCalcare. Ci saranno i i concerti della San Lorenzo Jazz Orchestra e poi mostre, corsi, laboratori, spettacoli per bambini. La convinzione degli organizzatori è che stare insieme sia "il più efficace antidoto alla paura, all'abbandono, alla solitudine e che i quartieri siano sicuri quando ci si conosce, quando in tanti li si attraversa ma in tanti, soprattutto, possono viverci stabilmente, quando sono luoghi di economia virtuosa e di cultura. Come è ancora San Lorenzo, nonostante la generale tendenza all'impoverimento delle città. Una tendenza spesso incontrastata - spiegano - e a volte favorita da un pregiudiziale racconto dei media o da sbagliate scelte amministrative. Spesso si rincorre una falsa idea di sicurezza e si rinuncia al coinvolgimento dei cittadini. Si lasciano degradare i beni comuni e gli spazi pubblici e non si sostiene il tessuto commerciale di prossimità, che è invece elemento centrale per la vivibilità di un quartiere".

Tra gli appuntamenti ci sarà anche un'assemblea pubblica, in piazza, per discutere di cosa non va nei regolamenti, nel sistema di informazione, e di cosa invece si può fare.

Sui manifesti che promuovono il Festival c'è scritto: "Non possiamo permetterci il lusso del pessimismo, del cinismo, della tristezza. Siamo qui per raccontarvi quello che già sapete: che quando siamo uniti possiamo tutto. Che gioia e potenza si coniugano al plurale e che non abbiamo paura".(ANSA).