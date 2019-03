Inzaghi, con Inter voglio grande Lazio

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Ci vorrà una delle migliori Lazio, cosa che ultimamente abbiamo visto più di una volta. Dobbiamo dare continuità e tenere a mente la partita di Coppa Italia (vinta ai rigori, ndr) ma anche la brutta partita di campionato all'andata (persa 3-0 all'Olimpico, ndr). Domani giocheremo in un grande stadio contro un grandissimo avversario". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla conferenza stampa di vigilia di Inter-Lazio in programma domani sera a San Siro. Out Radu, in dubbio fino all'ultimo anche Leiva e Marusic, i biancocelesti puntano sulla vena di un Ciro Immobile tornato dalla negativa parentesi in Nazionale: "L'ho ritrovato carico e sereno - ha affermato Inzaghi - si è allenato molto bene come piace a me ed è di grandissimo aiuto al gruppo. Lui lo sa, è un attaccante, quando non si segna per qualche partita le critiche ci possono stare".