In 4 lo aggrediscono con mannaia a Ostia

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Un uomo è stato trovato ieri pomeriggio nei pressi di via degli Aliscafi ad Ostia riverso a terra in una pozza di sangue. L'uomo, un 60enne, è subito risultato in gravissime condizioni a causa di numerose e profonde ferite al volto e nella parte superiore del corpo. I carabinieri della compagnia di Ostia insieme a quelli del Nucleo Investigativo di Ostia hanno trovato una mannaia sporca di sangue ed hanno ricostruito che la vittima, era stato aggredito da quattro uomini che si erano poi dati alla fuga. I militari hanno perlustrato la zona, individuando un uomo in evidente stato di agitazione: aveva ferite da taglio al volto e alle mani. I carabinieri lo hanno sottoposto a fermo per 'tentato omicidio': è un 55enne di origine cilena residente ad Ostia. Accompagnato all'ospedale Grassi di Ostia per le cure del caso, si trova piantonato dai militari. L'aggredito e' stato invece trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo in prognosi riservata e in pericolo di vita.