(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Aumenta il numero dei nuclei familiari con figli minori e adolescenti che vivono forti difficoltà legate al basso reddito e alla mancanza di lavoro, con sfratti, indebitamenti, famiglie costrette a vivere separatamente, ad abitare in case fatiscenti o a condividere con altre persone le proprie stanze". Lo afferma don Benoni Ambarus, direttore della Caritas di Roma commentando il rapporto "Caritas in cifre" che illustra l'attività svolta in 52 realtà tra ostelli, comunità, case famiglia e mense sociali.

"L'attività lavorativa, spesso precaria e sottopagata, non riesce a rappresentare - spiega - un fattore di riscatto economico e sociale, deprimendo in modo molto grave non solo le possibilità di risalita ma anche la dimensione della fiducia e della speranza. Il reddito di inclusione, nel quale molte famiglie hanno riposto qualche aspettativa per attenuare l'intensità delle preoccupazioni quotidiane, non sembra essere riuscito a fornire forme significative di supporto, sia per l'inadeguatezza degli importi sia per l'inesistenza di fatto dei progetti di inserimento sociale e/o lavorativo che pure sono previsti dalla misura", conclude.(ANSA).