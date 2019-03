Rifiuti: a Roma Tari cala per le imprese

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - L'Aula Giulio Cesare ha approvato a maggioranza la delibera per la definizione della tariffa rifiuti nel 2019. "Per il 2019 ci sarà una invarianza per le utenze domestiche e una diminuzione del 6,1% per quelle non domestiche", cioè imprese ed esercizi commerciali, come ha spiegato l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. Per l'anno 2019 la Tari produrrà un gettito complessivo di oltre 763 milioni di euro. La riduzione, secondo quanto spiega il Campidoglio, è possibile in particolare grazie alla lotta all'evasione tariffaria, da cui si sono recuperati 16,5 milioni di euro, e andrà a vantaggio delle utenze non domestiche - imprese ed esercizi commerciali - con una diminuzione media del 6,1% in bolletta rispetto al 2018. Critiche le opposizioni.

"Perché non si è provveduto a ridurla per tutti i cittadini? E' una scelta politica che non condividiamo", ha spiegato la dem Valeria Baglio.