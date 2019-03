Regione, 20mln per lavoratori Almaviva

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato il Protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da quasi 20 milioni di euro che promuove misure di politica attiva del lavoro integrate dedicate agli ex lavoratori della sede romana di Almaviva Contact spa. Dal dicembre del 2016 a oggi sono 1050 coloro i quali sono ancora fuori dal mercato del lavoro. Con un impegno congiunto con il Ministero, il Lazio ha elaborato un Piano che prevede percorsi di formazione orientata ai fabbisogni delle imprese, l'attivazione di tirocini della durata di 6 mesi per l'aggiornamento e il reinserimento occupazionale e la disponibilità di un bonus occupazionale per le imprese che assumeranno gli ex Almaviva a tempo indeterminato. "Nessun lavoratore di Almaviva sarà lasciato solo. Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto", spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.