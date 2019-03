Arresto De Vito: Raggi, noi resistiamo

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Sapevo che il vecchio sistema avrebbe provato ad infiltrarsi, ma noi abbiamo anticorpi per resistere a questi attacchi e lo abbiamo dimostrato. Il M5S ha espulso Marcello De Vito". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in assemblea capitolina durante la prima seduta dopo l'arresto dell'ex presidente dell'Aula, Marcello De Vito.

"Ogni volta che il vecchio sistema proverà a infiltrarsi e darci una spallata, noi resteremo qui. Noi vogliamo andare avanti e lo faremo come sempre a testa alta", ha aggiunto la sindaca Raggi, che durante il suo discorso è stata interrotta dalle proteste da esponenti delle opposizioni tra il pubblico. A più riprese, durante la seduta le opposizioni hanno gridato "vergogna" e "a casa". Sui cartelli esposti da FdI c'era scritto "Raggirati" e su quelli del Pd "Raggi dimettiti". Attivisti dem nel pubblico hanno urlato "A casa".