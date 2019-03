Rapina auto ad anziana e la sequestra

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Ha rapinato un'anziana dell'auto all' uscita dalla Asl e l'ha costretta a rimanere all'interno per circa mezz'ora. Ma l'uomo è stato arrestato dalla polizia dopo un'indagine 'lampo' coordinata dalla Procura di Roma. L'uomo ha atteso la sua vittima ultra settantenne vicino all'auto e quando la donna stava per aprire lo sportello l'ha costretta a cedergli la guida intimandogli di salire dal lato passeggero. Dopo un girovagare senza meta per le vie del quartiere Tuscolano ha scelto un parcheggio isolato e lì, dopo essersi fatto consegnare dalla vittima i pochi euro che aveva in tasca, l'ha fatta scendere ed è fuggito con la macchina. La donna è stata soccorsa da una pattuglia del commissariato Appio. Gli investigatori dello stesso commissariato grazie ad immagini da alcune telecamere di videosorveglianza hanno estrapolato alcuni frame che, grazie al Sistema Automatico Riconoscimento Immagini ha permesso agli specialisti della polizia scientifica di identificare il 59enne.