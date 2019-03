Casa: giù prezzi 2018,Roma -25% dal 2010

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Le case continuano a perdere valore. I prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie in Italia sono calati ancora, nel 2018, dello 0,6% rispetto al 2017, quando c'era stata una flessione dell'1,1%. L'Istat registra una nuova riduzione che si somma a quelle degli anni precedenti fino a raggiungere una perdita di valore del 23,2% dal 2010. E nella capitale il crollo è ancora maggiore: a Roma le case costano un quarto in meno di nove anni fa. Anche lo scorso anno, del resto, al Colosseo la discesa dei prezzi è continuata a velocità quasi tripla rispetto alla media nazionale (-1,7%), mentre in altre grandi città le quotazioni hanno ripreso a salire.